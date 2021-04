Le informazioni dalla Russia sul caso di Denise Pipitone e Olesya Rostova continuano ad essere particolarmente confuse. A quanto pare l’avvocato di Piera Maggio starebbe registrando la puntata di Lasciali Parlare, il programma che dovrebbe rivelare l’esito del DNA.

La verità dovrebbe arrivare domani, mercoledì 7 aprile 2021, ma non vi è certezza perché la trasmissione, avendo creato il “caso” sta “giocando” sul dolore di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone che attende da troppo tempo di scoprire se la sua bambina è ancora viva oppure no.

Nel frattempo, il legale della famiglia Pipitone ha annunciato all’Adnkronos di avere ricevuto l’embargo sull’esito:

Ho appena ricevuto la comunicazione, via mail, dall’avvocato di Olesya, a questo punto parteciperò al programma russo. Ma non posso dire nulla nel merito. Ho l’embargo sul contenuto posso solo dire che trasmetteremo tutto in Procura a Marsala e i magistrati sanno cosa fare.

Acquisiremo il dato dopo che la tv russa avrà trasmesso la trasmissione. Abbiamo ricevuto da parte dell’avvocato una mail di cooperation e di collaborazione, quello che ci aspettavamo e quindi parteciperò. Altro non posso dire.