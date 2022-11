Praticamente dal giorno “zero” temevo che Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip potesse collezionare uno scivolone dietro l’altro e avevo ragione. Dopo le frasi agghiaccianti bisbigliate ad Antonino su Oriana, l’inviato di Striscia ci ricasca.

“Certe tue confidenze ad Antonino su Oriana andrebbero soppesate”, ha commentato Signorini lo scorso lunedì sera. “Erano confidenze piacevoli. Era invidia nei confronti di un uomo che è molto virile“, ha ribattuto Gnocchi, poi ha aggiunto:

Ma che ho detto? Robe goliardiche!

Non contento, a distanza di alcuni giorni ci ricasca (sempre con protagonista Oriana). Chiacchierando con Luca, Antonella e altri vipponi, Gnocchi ha parlato dei suoi problemi di erezione sperando che la Marzoli possa fare qualcosa in merito:

Sotto il letto le telecamere ci sono? Cosa devo fare? Lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità. No, non mi si alza più… ed infatti voglio vedere se con Oriana succede qualcosa. Ho provato da solo ma non succede nulla, magari Oriana mi dà una mano. Se non sento proprio nulla? No dai, c’è Antonella qui non si può parlare…