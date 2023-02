Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2023, nomi inediti: possibili naufraghi 

Altro giro altra corsa compreso il nuovo toto-nomi dell’Isola dei Famosi 2023 secondo Ivan Rota di Dagospia. Dopo la conferma ufficiale di Enrico Papi e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti, spazio per i possibili concorrenti verso l’Honduras.

Il toto-concorrenti per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi pare il gioco del lotto: tra le varie candidatura arriviamo a novanta. Tra i nomi possibili, Rosalinda Cannavò, Gegia, reduce dal GF Vip, con il fidanzato turco Mehmet, Samantha De Grenet con il figlio Brando, Giambattista Ferrara, Armando Incarnato e via elencando sino ad arrivare a Victoria Cabello e Can Yaman.