Notte da film horror al GF Vip. Sarà l’avvicinarsi della nuova puntata al termine della quale un concorrente sarà chiamato ad abbandonare la Casa, oppure le energie risvegliate da Miriana Trevisan e Giucas Casella con i loro bizzarri riti, fatto sta che qualcosa di strano è recentemente accaduto nel loft di Cinecittà.

Si tratta di qualcosa che ha letteralmente terrorizzato Clarissa Selassié, una delle principesse etiopi, la quale ieri, alle 3.30 del mattino ha sentito delle spaventose urla che l’avrebbero spaventata a morte.

La giovane ha svelato di aver sentito le urla inquietanti di una donna ed ha subito allertato i suoi compagni di avventura. In particolare avrebbe chiesto a Gianmaria Antinolfi di chiudere la porta con “il gancio” in modo che nessuno potesse entrare.

Che sia stata solo una paranoia di Clarissa non è chiaro, ma come riporta Biccy.it, la giovane avrebbe dato di matto al punto da asserire:

C’è qualcuno sveglio? Ragazzi ma siete svegli? Io sento le urla forti di una donna, non sto scherzando. Sento urlare una donna, ma sono urla forti, forti. Non stavo sognando sono sveglia e stavano urlando. Vi dico che hanno gradato fortissimo e più volte. Chiudete la porta e mettete il sigillo. Qui è pericoloso ragazzi. Chiudiamoci dentro. Ho paura. Non si sa mai cosa può essere. Giammi, ragazzi, ma l’avete sentito anche voi? Dite che sono cose fuori? Ma siete sicuri siano lontani? Comunque chiudiamoci lo stesso. Ok ma per stare tranquilli mettete il gancio, vi prego!