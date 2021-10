Riti esoterici e lettura delle carte nella Casa del Grande Fratello Vip. Stanotte Miriana Trevisan e Giucas Casella hanno regalato un “siparietto” molto inquietante in vista di Halloween.

Riti esoterici al GF Vip: Miriana e Giucas prevedono il futuro

E mentre Miriana Trevisan ha parlato di un uomo tra i 45/50 vicino a Sophie Codegoni (ciao Fabrizio), per Lulù Selassiè anche là previsione di un amore da incontrare fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip (uno scozzese che incontrerà in un pub).

“Vedo un 40enne, brizzolato, muscoloso, che ti vuole ma il gap dell’età per lui è importante ma non so chi sia…” ha previsto Miriana. “Io sì” ha risposto Sophie Codegoni con una certa sicurezza.

Poi la ex ragazza di Non è la Rai ha visto al fianco della Codegoni una presenza che la protegge, forse il nonno e le ha detto che lavorerà a Montecarlo.

Miriana :”Hai avuto un parto gemellare ? “

Sophie:”No”

Il primo che mi dice che Nicola non fa per Miriana lo “massacro” .

Nick datti alla fuga e subito 🏃‍♂️ 🏃‍♀️ 🤣🤣⚰️⚰️ #gfvip #gfvip6 #nicolapisu pic.twitter.com/7iDKfpITH8 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 14, 2021

#gfvip Miriana: Vedo un 40enne che ti vuole ma il gap dell’età per lui è importante ma non so chi sia

Sophie: Io sì…..

Hahaha ah Miriana che descrive Corona — Aurora (@Aurix957) October 14, 2021

Anche Giucas Casella ha trasferito la sua energia a Sophie Codegoni, Lulù Selassiè è Gianmaria Antinolfi rendendo questa notte tra le più iconiche di sempre.

Sia Miriana che Giucas si sono mostrati favorevoli all’avvicinamento tra Sophie e Gianmaria che, secondo le (mie) previsioni, avverrà entro la puntata di domani sera (scommettiamo?).