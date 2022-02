“Io non provo nulla!”, Barù chiarisce i sentimenti per Jessica

Barù, chiacchierando con Davide Silvestri, ha nuovamente chiarito il suo disinteresse nei confronti di Jessica Selassiè, specie dopo la polemica che si è venuta a creare nella Casa del Grande Fratello Vip con protagonista anche Delia Duran ed un presunto bacio nella Love Boat.

Davide Silvestri, fuori in giardino con l’amico, ha cercato di consigliarlo: “Se da parte sua se c’è sentimento e cose… benvenga vai avanti proprio tranquillo, sereno”, ha esordito l’attore.

Il discorso del biondino è proseguito:

Se invece non c’è, questo lo sai tu e non lo so io, se non provi nulla, stai attento a giocarci troppo perché poi, visto che lei è presa, tra poco, dallo scherzo, quando non farà più comodo a qualcuno, ti verranno tutti contro perché hai scherzato troppo ed una parola sbagliata verrà strumentalizzata. Poi fai tu. Sei grande… ma da amico te lo dico perché vedo delle robe fuori.

La risposta di Barù è stata chiarissima:

Non ci voglio giocare, per niente. Io non provo nulla. Tanto me ne sono già tirato fuori dopo ieri… ho pensato anch’io questa stessa cosa.

Credo che i #Jerù dovrebbero cominciare a farsene una ragione.

Barù:”forse me ne vado”

Jessica:”e perchè?”

Barù:”non ho più niente da dare,ho già dato tutto”

Jessica:”hai tante cose bella da raccontare”

Barù:”ma a chi interesserebbe?”

Jessica:”a me interessa”

STO PIANGENDO❤️ #jerù — ✨liceali gay era (@jmpazziscoxtee) February 7, 2022

oggi più che mai questa è la loro canzone #jeru pic.twitter.com/HGX428SeRM — Valentina (@koala_moonlight) February 7, 2022