Cristina Scuccia durante le nomination de L’Isola dei Famosi ha fatto il nome di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, precisando di non averli votati per l’orientamento sessuale e la sua fede.

Non è assolutamente legato alla mia fede ma anzi, io credo nell’amore in ogni sua forma purché si sparga amore nel mondo perché non ha confini, quindi questa cosa non c’entra niente…

Dio è amore e non è un giudice, ci accoglie tutti così come siamo, spargiamo amore nel mondo, amiamoci e non abbiate paura di amare.