Noemi interviene su Barù e le frasi al GF Vip: lo ha diffidato davvero?

Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia secondo la quale Barù sarebbe stato diffidato da Noemi dopo le frasi choc che lui stesso aveva pronunciato al GF Vip. Il nipote di Costantino della Gherardesca, parlando con Jessica, aveva svelato di aver ricevuto una diffida da parte di una “signorina che canta”, senza poter svelare il nome.

Noemi non ha diffidato Barù

La signorina in questione, sarebbe proprio Noemi, nei confronti della quale aveva riservato commenti molto duri dopo l’ascolto della sua ultima canzone sanremese, Ti amo non lo so dire:

Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei coglion*. Mamma mia, mi sono svegliato… ma di chi era la prima canzone? Noemi? Le devono tagliare le corde vocali!

Proprio l’la cantante, dopo aver saputo del commento aveva scritto il suo parere nelle Instagram Stories del suo profilo ufficiale:

Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?

Quindi era emersa la notizia della presunta diffida ma a quanto pare Noemi non avrebbe diffidato nessuno tanto da intervenire sui social e parlare di “fake news”.