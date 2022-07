Noemi Bocchi, così come riferiscono i media, dovrebbe essere la nuova compagna di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi, sua moglie per 17 anni (e insieme da venti).

Noemi Bocchi interviene dopo la separazione di Totti e Ilary Blasi?

Secondo uno screen social riportato da Deianira Marzano, la presunta compagna di Totti avrebbe risposto al gossip con un laconico “zero chiacchiere”: sarà davvero lei?

Noi non possiamo assolutamente confermare in quanto, facendo un veloce giro su Instagram, nascono come funghi gli account fake che si spacciano per Noemi Bocchi (basta andare su Instagram e, cliccando sui profili social, dopo gli ultimi aggiornamenti spunta fuori la voce “novità” sugli account appena aperti che testimonierebbero la falsità degli stessi).

Se posso azzardare il mio punto di vista, quindi, dubito che Noemi – almeno attualmente – possa rispondere al gossip in maniera tanto superficiale in questo momento così delicato.

In verità non si tratta nemmeno di starsene al “posto suo”. Quando una storia d’amore finisce la responsabilità è dei diretti interessati, non certo di terzi sopraggiunti successivamente.