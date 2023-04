La campagna diffamatoria nei confronti di Nikita Pelizon dopo la vittoria del Grande Fratello Vip ha, effettivamente, dell’incredibile. Prima è stata accusata da Oriana Marzoli di averla ignorata e adesso girano chat false dove sosterrebbe la poca veridicità del reality show.

Nikita Pelizon sbotta, chat false e fake news dopo il GF Vip: cosa sta succedendo

Deianira Marzano ha condiviso il famoso video dove Nikita viene proclamata vincitrice del GF Vip, aggiungendo un suo parere personale contro la Pelizon:

Ma questa si sveglia di notte per condividere cose contro Oriana che non sono neanche vere. Ma come stai messa, il Gf è finito (che poi al Gf stava perennemente zitta per passare da vittima).

Poi la gossippara ha condiviso una presunta chat di Nikita che metterebbe in dubbio la veridicità del reality.

Un utente avrebbe chiesto alla vincitrice del GF Vip: “Hai letto cosa dicono Venza e Deia di te e Onestini?”, e lei avrebbe replicato:

Credi davvero che il Gf Vip fosse tutto vero? Ma anche basta!

Nikita, naturalmente, ha smentito anche questo punto:

Al Gf Vip per quanto mi riguarda, è stato tutto vero… se gentilmente potete mandarmi il profilo della chat dove avrei scritto quelle cose, vi ringrazio, così vi posto la chat reale…. Anche se credo ahimè che non esista proprio quella condivisione di messaggi. Grazie!

Per denigrare Nikita vi pagano a peso d’oro? No perché altrimenti non si spiega tutto questo astio, odio e rancore che da mesi le state letteralmente vomitando addosso.