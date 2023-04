Oriana Marzoli, intervistata da Casa Chi, ha sostenuto di essere stata snobbata da Nikita Pelizon subito dopo la vittoria del Grande Fratello Vip. Proprio la diretta interessata, dopo essere stata informata dei fatti, ha mostrato il video della proclamazione smentendo le parole della venezuelana.

Nella clip, subito dopo la proclamazione, Nikita stava abbracciando Oriana ma è stata interrotta dall’approdo di Antonella Fiordelisi sul palcoscenico per festeggiare il suo trionfo.

Proprio l’arrivo della Fiordelisi, quindi, non ha permesso a Nikita di proseguire l’abbraccio.

Nonostante l’angolazione del video cambi (così come ci hanno condiviso su Twitter), il risultato non cambia: Nikita ha ragione.

Amore, figurati, io ho fatto i complimenti a Nikita, proprio in diretta. In quel momento, però, mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità. Ne ho parlato anche con l’agente. Appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei. In più mi hanno fatto vedere tante cose che ha risposto sui social, facendo capire che io ero una maleducata. Mamma mia tesoro, hai finito il reality, volta la pagina.