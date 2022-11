Nikita non è stata sempre sincera nella Casa del GF Vip? A insinuare il dubbio è stato Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ieri ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Come sappiamo il fratello è attualmente ancora in isolamento, fuori dalla Casa, dopo aver portato inconsapevolmente il Covid nel reality.

Nikita, alcuni movimenti social insospettiscono Gianmarco Onestini, fratello di Luca

Nikita non vede l’ora di poter ritrovare nella Casa del GF Vip Luca Onestini, nei confronti del quale ha manifestato una certa simpatia. Lui, di contro, finora ha manifestato una certa presa di distanza, forse perché ancora preso dalla sua ex Ivana Mrazova.

Nel frattempo i più attenti sui social hanno notato un particolare finora sfuggito ai più: Nikita avrebbe taciuto la sua “conoscenza” con un altro Vippone, ovvero Daniele Dal Moro, con il quale sembra esserci un bel feeling.

Si parla chiaramente solo di una conoscenza social che tuttavia la ragazza non avrebbe esplicitato, tanto da ammettere di seguire solo Onestini. In realtà sarebbero spuntati suoi like e commenti anche a vecchi scatti di Dal Moro.

A rendere noti i dubbi, è stato ieri il fratello di Luca Onestini, Gianmarco, che a Barbara d’Urso ha portato l’elenco dei motivi per i quali non si fiderebbe al 100% di Nikita:

Diciamo che ci sono alcune cose di Nikita che non mi sono piaciute molto. Per esempio è una ragazza che quando è entrata nella Casa ha detto che era fidanzata. Poi dopo pochi giorni ha detto che non era fidanzata ma che semplicemente stava conoscendo una persona. Quindi sminuendo un pochino anche il rapporto che aveva stabilito con un’altra persona fuori. Successivamente ha detto che Dal Moro non lo conosceva neanche e poi risulta invece come incongruenza che aveva messo anche dei commenti alle sue foto sui social.

In effetti spunta un commento ad un vecchio post di Daniele del settembre 2020, ma in quella occasione Nikita aveva solo postato una emoji innocente che non sembrava destare alcun sospetto su un eventuale interesse. E’ possibile che la Vippona non ricordasse neppure quel piccolo gesto social di oltre due anni fa.