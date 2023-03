Nikita Pelizon è stata la quinta finalista ufficiale del GF Vip 7. Il suo approdo in finale è coinciso con l’eliminazione di Luca Onestini. Un’uscita di scena che non ha affatto convinto il resto dei Vipponi, i quali dopo l’ultima puntata hanno avuto dei commenti molto critici nei confronti di Nikita.

Già dopo la sorpresa dei genitori, nel corso della Semifinale, con la toccante lettera indirizzata alla figlia, solo Milena Miconi si era alzata per abbracciare l’amica. Nessun altro Vippone aveva commentato la sorpresa a Nikita. Un atteggiamento che era stato fortemente criticato da Milena:

Non è un problema quello di non alzarsi e andare a fare un gesto che magari in quel momento non ti va di farlo. Va benissimo. Il vero problema è che tante persone se ne sono andate e non hanno condiviso quel momento che poteva essere bello. A me onestamente non è piaciuto.