Luca Onestini nelle ultime ore si è ritrovato a parlare della ex fidanzata Ivana Mrazova. E’ quanto è stato mostrato nel corso del daytime di oggi, alla vigilia della semifinale del reality condotto da Alfonso Signorini e che vede proprio Ivana in prima linea, pronta a sostenere Luca (video in apertura).

“Abbiamo sofferto tutti e due, se si decide di ripartire, si decide insieme ma guardandosi negli occhi da soli”, ha ammesso Luca Onestini durante una conversazione con l’amica Oriana.

In confessionale il Vippone ha aggiunto:

In caso di un ritorno di fiamma, Luca ha commentato: “Deve essere una cosa sentita da entrambi, allo stesso modo e convinti. Quindi quello sicuramente è una cosa che riguarda solo me e lei e che c’è la voglia di discutere a quattr’occhi”.

Luca Onestini ha poi confidato al GF Vip il suo grande desiderio di diventare padre:

E tornando a parlare ancora di Ivana ha aggiunto:

Ho avuto la sensazione che lei fosse venuta qua con la scusa del GF Vip ma in realtà per restare con me e che però non sapeva come potesse andare e la sensazione che ho avuto io è che sia stata molto bene e che si sia meravigliata in positivo e stupita in positivo anche lei, quindi siamo sulla stessa lunghezza d’onda.

Sicuramente io la voglia di vederla ce l’ho ed è tanta, spero sia lo stesso per lei, speriamo.