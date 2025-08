Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: volano stracci tramite social (VIDEO)

Volano stracci social tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: ecco cos’è successo.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri: volano frecciatine social

Negli ultimi giorni TikTok è diventato teatro di uno scambio di frecciatine tra Nicolò De Devitiis e la sua ex più chiacchierata, Veronica Ruggeri. Tutto è partito da alcuni video pubblicati da Nicolò, che si è lasciato andare a contenuti ironici in formato POV, nei quali ha condiviso riflessioni pungenti e nostalgiche sulle sue relazioni passate. Tra sarcasmo e riferimenti (forse non troppo velati) al passato sentimentale.

Uno dei video che ha attirato più attenzione è quello in cui appare la frase: “Di tutte le ex che ho avuto vorrei che ne tornasse solo una perché mi sono dimenticato di mandarla a quel paese”. La provocazione ha fatto subito il giro dei social, e molti hanno subito pensato a Veronica Ruggeri.

Ma a pensarla così non è stato solo il pubblico. Anche Veronica ha colto il riferimento e ha deciso di rispondere a tono, sempre attraverso un video TikTok. Prima, però, Nicolò aveva pubblicato un’altra clip sulle note di Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni con il messaggio: “Nessuna vendetta perché il karma le/gli darà una persona che gli farà pensare ogni secondo: cavolo però quell’altra persona per me lo avrebbe fatto”.

La risposta di Veronica

Veronica Ruggeri ha quindi risposto, sempre utilizzando la stessa canzone, con un video che recita: “È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie” (trovi il video a inizio articolo). Una replica che non è certo passata inosservata, e che ha fatto esplodere i commenti sotto entrambi i profili.

La vicenda non si è fermata lì. Nicolò ha infatti pubblicato un ulteriore video con la frase: “Quando pensa che le frecciatine sono tutte per lei”, alimentando ancora di più la curiosità dei follower e dando nuova linfa al botta e risposta social.

Il pubblico, intanto, si divide tra chi trova il tutto divertente e chi parla di frecciatine inutili.Voi che ne pensate?