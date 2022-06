Una vittoria per certi versi scontata ed ampiamente annunciata, quella di Nicolas Vaporidis che meno di 24 ore fa ha trionfato all’Isola dei Famosi 2022. Dopo la vittoria non potevano mancare le sue prime parole di ringraziamento giunte attraverso i social.

Dopo 99 giorni è stato Nicolas Vaporidis a trionfare all’Isola dei Famosi 2022 nonostante il suo desiderio di arrivare fino alla fine con l’amico fraterno Edoardo Tavassi.

Dopo il trionfo l’attore ha condiviso uno scatto a cena insieme a Carmen Di Pietro, terza classificata, scrivendo nelle sue Instagram Stories: “Manca solo Edoardo Tavassi”. Una costante nei pensieri dell’ex naufrago, che a breve potrà ritrovare l’amico direttamente in Italia.

Rispetto alle prime parole, sotto al post social dell’Isola in cui veniva annunciato il vincitore, Vaporidis ha scritto:

Non so davvero come ringraziarvi. E’ stata l’avventura più significativa della mia vita ed ho ricevuto più di quanto potessi mai immaginare. Grazie a tutti!