Dopo aver concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi ed essere stata protagonista – a sua insaputa – di un epic fail clamoroso sul suo profilo Instagram, Lory Del Santo ha rotto il silenzio attraverso la pagina social del reality.

La regista e showgirl Lory Del Santo ha svelato brevemente come ha vissuto la sua seconda esperienza all’Isola dei Famosi, terminata nell’ultima puntata con la sua eliminazione, confidando quale delle due abbia preferito:

Ho affrontato quest’Isola come se fosse la prima volta non ricordo la precedente perché quando cambiano le persone, cambia tutto.

Sebbene abbia sempre ammesso di essere stata sincera, come mai più di un naufrago l’avrebbe presa di mira? Lory ha precisato:

Devo dire non tutti, ma solo una parte. Mi hanno preso di mira perché forse hanno pensato che ero molto forte e infatti non riuscivano a mandarmi via.