Dopo aver dormito per terra, Nicola Pisu si è genuflesso al cospetto di Miriana Trevisan, sollevando la curiosità degli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip che temono abbia sviluppato una sorta di nuova “dipendenza”.

Nicola Pisu si inginocchia al letto di Miriana Trevisan

Nicola Pisu è letteralmente in adorazione. Si è innamorato di Miriana Trevisan, disposto a tutto pur di starle accanto, anche passare un’ora in ginocchio davanti al suo letto per conquistare qualche bacio e un po’ di tenerezza.

Purtroppo da casa non arriva un bel messaggio, nonostante la buona fede di Miriana Trevisan di cui, francamente, non me la sento di dubitare. E così stanotte, il nuovo “siparietto” ha incuriosito perfino gli altri coinquilini del GF Vip che si sono avvicinati a “spiare” la coppia.

La sensazione è che Nicola stia “sviluppando” una nuova dipendenza e, questa cosa a lungo andare, non gli farà sicuramente bene: voi cosa ne pensate?

Nicola e Miriana hanno limonato alla grande visti dagli altri.Non capisco Miriana perchè non dormire insieme?Ormai anche i muri lo sanno. Nicola da gentiluomo accetta la sua scelta e chapeau.E non fate i paragoni con i gregorelli che Elisabetta giocava qui c’è ben altro😉 #gfvip pic.twitter.com/QrCBTZRE9c — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 29, 2021

Nicola passa più tempo a terra che sul letto #gfvip — ; (@aryeIIes) October 29, 2021