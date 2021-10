Miriana Trevisan appena sveglia si è sfogata con Carmen Russo e Manila Nazzaro sulla notte appena trascorsa al GF Vip e Nicola Pisu rimasto accanto a lei (precisamente sdraiato a terra).

“Cioè lui ha dormito a terra?”, ha domandato Manila decisamente incredula. Miriana ha risposto di sì svelando per quale motivo Nicola avrebbe deciso di fare questa cosa rimanendo al suo fianco.

Carmen ha riconosciuto il gesto romantico anche se, pure lei, l’ha trovato un poco eccessivo. “Se ti dico ho bisogno di dormire, ho sonno mi devi lasciar stare”, ha affermato Miriana.

Un po’ risentita, ma anche con un filo di preoccupazione, la Trevisan ha fatto capire che, indipendentemente da Nicola, lei ama avere e mantenere i suoi spazi, specie quando ha sonno e vorrebbe solamente dormire.

“Non ti aspettare che lui ti metta in secondo piano. Lui è molto preso da te, è innamorato. Più lo tratti con distacco e più lui si lega. È la legge dell’amore”, afferma Carmen.

Miriana si è confrontata con Nicola:

Non va bene, non è dignitoso. Mi da fastidio perché quando ho sonno voglio stare da sola e non voglio ferirti. Il fatto che dormi a terra non è giusto… che senso ha? Mi dava fastidio per te. Perché lo devi fare? Ci sono delle cose e mi fa pressione… perché io ti ho detto che appena veniva Jo dovevi andare ma tu non vai… Scusa? Ma che scusa tu sei perfetto… un po’ più di sensibilità nei miei confronti. Non te lo dico nel modo diretto ma cerco di fartelo capire.