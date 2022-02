Ieri sera, dopo anni dalla loro rottura, Andrea Ippoliti ha avuto un faccia a faccia con Nathaly Caldonazzo, che ha abbandonato il confronto sul più bello. Nel frattempo, l’ex moglie di lui, ha attaccato l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Scontro di fuoco tra Nathaly e Andrea Ippoliti: l’ex moglie interviene

Andrea Ippoliti, reo di essere stato dalla parte del torto (specie dopo la fine di Temptation Island), ha cercato un confronto pacifico con la sua ex compagna:

So che non salterai di gioia nel vedermi e sai che la visibilità non fa parte della mia vita. Mi assumo le responsabilità di quello che ho fatto, sono stata una persona pessima e lo so, ma ho chiesto scusa. Tu mi hai definito con degli aggettivi molto forti e a casa ho tre figli.

Queste le parole di Andrea alle quali Nathaly ha risposto in maniera perfetta:

Però non ti interessava avere figli a casa quando te la facevi con la ventenne, no?

Ippoliti, a questo punto, le ha ricordato:

Io per te Nathaly ho fatto delle scelte importanti, mi sono separato da mia moglie, ti ho amato più della mia stessa vita.

“La verità è che sei un pagliaccio. – ha commentato Nathaly prima di lasciare la passerella – Sono stata male, ho avuto attacchi di panico per due anni e mezzo, per me questa persona non esiste più, anche solo vederlo mi infastidisce, quindi vorrei rientrare”.

Durante il confronto in diretta, la ex moglie di Andrea Ippoliti è intervenuta sui social scagliandosi contro Nathaly Caldonazzo:

Mi viene un dubbio… ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri 3 figli? “Non è tradimento? Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa!” Ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole!

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Andrea Ippoliti ha aggiunto sui social:

Credo che il mio intervento era doveroso visto le offese che ha rivolto nei miei confronti. Mi dispiace tantissimo che abbia sofferto ma purtroppo nella vita si può sbagliare. Ed è per questo che ho chiesto più volte scusa. Ma aggettivi pesanti utilizzati pubblicamente e soprattutto a distanza di oltre due anni oltre a ferire me feriscono anche i miei cari e non penso sia corretto. Credo inoltre che quando le storie finiscono non trovano mai un solo responsabile da dover mettere in croce…

L’ex moglie di Andrea (ex fidanzato di Nathalie con cui ieri ha avuto un confronto) ecco cosa scrive: Sempre detto che le stesse che fanno la morale sono poi quelle che fanno la stessa cosa se non peggio. #gfvip pic.twitter.com/bUKDFU93mV — nobody (@Nobodysayops) February 15, 2022