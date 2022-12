Lutto in Casa Mediaset. L’azienda perde un vero pezzo da novanta: addio a Giacomo Zoppi detto Jack, il mitico scalda pubblico di programmi famosissimi, da Chi vuol essere milionario a Live Non è la d’Urso.

Lutto a Mediaset: è morto Jack, addio al mitico scalda pubblico

“Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridenti, sempre puntuali. Ti abbiamo amato tutti, ci mancherai”, ha scritto Gerry Scotti sui social postando due scatti insieme al mitico Jack.

Incredulità anche da parte di Barbara d’Urso che ha postato un video nel dietro le quinte di Live:

Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio… Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…

Jack lavorava a Mediaset da oltre vent’anni.