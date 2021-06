Morgan si è sfogato recentemente su Instagram lasciando tutti sotto choc per le sue dichiarazioni: “Sono disintegrato, tra poco morirò! Fermatela o mi ucciderà”, queste le parole di Marco Castoldi.

Il cantautore di Monza dovrà fare i conti con una pesante accusa, a suo dire, infondata. Una sua ex compagna, musicista 32enne, lo ha denunciato accusandolo di stalking e molestie.

La spinosa faccenda risale all’aprile del 2020 e ha visto la Procura di Monza rinviare a giudizio il cantautore. Tra le accuse a carico di Morgan quelle di avere chiamato ripetutamente e tempestato di messaggi la donna.

Marco Castoldi si difende e nega tutto. Tra i due ci sarebbe stato un legame di conoscenza da tempo, che poi, a quanto rivelano i legali, si sarebbe trasformato in una relazione sentimentale.

Ecco cosa aggiunge Libero Quotidiano:

Secondo i pm Castoldi sarebbe addirittura arrivato a minacciare la donna con un video personale per poi insultarla con volgarità nella chat di un gruppo WhatsApp.

I giudici sono anche convinti che Morgan avrebbe tentato di contattare la sua ex tramite identità fasulla, spacciandosi per un rapper interessato a una collaborazione. Tutto falso, è la replica. Morgan ha voluto dire la sua anche sui social dove ha confessato che che c’è chi lo “vuole morto e non è una metafora”. “Io sono disintegrato, ci lascerò le penne tra poco”, ha proseguito senza menzionare il caso che lo vede coinvolto. Ma poco dopo un altro passaggio toglie parecchi dubbi: “Fermatela dall’uccidermi”, si appella ai suoi molti fan. I guai giudiziari però sono più numerosi.