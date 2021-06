Dopo i primi commenti di Morgan su Instagram, il leader dei Bluvertigo ha dedicato un intero post a Michele Merlo, l’ex volto di Amici 2017 morto prematuramente per via di una leucemia fulminante che gli ha provocato una emorragia cerebrale.

Morgan, poche ore prima che fosse diffusa la notizia della morte di Michele, aveva già parlato con i follower svelando di avere il desiderio di partire verso Bologna per sostenere l’ex allievo di Amici di Maria:

La 16esima edizione del talent show ha evidenziato il rapporto particolarmente complicato tra Morgan e Michele Merlo (ai tempi Mike Bird), ecco cosa rivelava il cantante di Amici dopo la fine del programma intervistato da Vanity Fair a maggio del 2017:

L’argomento Morgan è abbastanza delicato. Come ho sempre detto, ho cercato di comunicare fino alla fine con Marco. Ci chiamiamo entrambi per nome perché a lui non piace il nome Mike e a me non piace il nome Morgan.

Siamo arrivati a essere molto in confidenza, c’era una bella dinamica tra di noi, ma alla fine ho dovuto fare una scelta. I pezzi che ci venivano assegnati non facevano emergere la nostra personalità né, credo, rendessero sul palco. Io volevo andare avanti nel format, perciò dovevo fare qualcosa di più ampio, non potevo continuare ad andare avanti con quello che mi dava lui. Le conseguenze le hanno viste tutti.

Qualunque sia l’età di una persona, bisogna cercare fino all’ultimo il confronto. Dopodiché si ha il diritto e dovere di far valere la propria idea. In un contesto di sopravvivenza come quello di Amici sarei stato fesso a non fare quello che ho fatto.

Nella vita bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa, in modo sempre educato certo, altrimenti si finisce in quella minestra di tutto e niente che non serve a nessuno.

Se ho voglia di risentire Marco? Assolutamente sì. Spero di incontrarlo presto e fare una bella chiacchierata. Mi manderà affancul*, conoscendo come è fatto. Ma ho voglia di parlarci.