Michele Merlo è morto stanotte dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale per via di una leucemia fulminante. Dopo le parole di Emma Marrone che ieri in concerto all’Arena di Verona ha cantato per lui, anche Marco Castoldi in arte Morgan, suo coach durante le battute iniziali di Amici 16, aveva espresso la volontà di andare da lui.

Michele Merlo è morto, parla Morgan: “Voglio andare a Bologna da lui”

Una utente ha chiesto a Morgan se non avesse qualcosa da dire in merito alla durissima lotta che Michele Merlo stava affrontando in questi giorni.

Lui, quindi, ha scritto una serie di commenti sull’accaduto, svelando di volere andare a Bologna da lui:

Mi strazia questa cosa. Ho ripercorso la musica fatta insieme, Baglioni, i Beatles, i Pink Floyd, mi spezza il cuore, sto pregando perché Dio lo risparmi. Vorrei andare a trovarlo, qualcuno può procurarmi il numero di suo papà? Mi farebbe un favore, grazie! Andrò a Bologna! Se quel testone mi avesse dato retta l’avrei portato dove sta Marco Mengoni perché aveva un talento strepitoso, ma ha fatto un errore di valutazione, cadendo nella trappola del suo nemico. lo invece gli ero amico sul serio e continuerò ad esserlo.

Purtroppo Michele Merlo non ce l’ha fatta e stanotte ha lasciato un enorme vuoto nel mondo della musica (e non solo). Emma Marrone, anche in questo caso, è stata tra le prime a salutare l’amico con un post su Instagram che vi riportiamo a seguire.