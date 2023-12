Mirko Brunetti nuovo tronista di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Mirko Brunetti nuovo tronista di Uomini e Donne? La diretta social con protagonista l’ex concorrente del Grande Fratello, insieme a Ciro Petrone e Angelica Baraldi, ha aperto numerosi risvolti e regalato croccanti indiscrezioni.

Secondo il buon Lorenzo Pugnaloni, blogger che ci regala sempre delle croccantissime anticipazioni su Uomini e Donne, ci potrebbe essere questa possibilità:

Mirko Brunetti a Uomini e Donne come tronista? Potrebbe essere una cosa da non escludere per la seconda parte del programma.

Dopo Brando e Cristian dovrebbero scendere due tronisti nuovi: un uomo e una donna e, insieme a Ida Platano già presente, formare il nuovo trio.