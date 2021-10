Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno espresso silenziosamente l’intenzione reciproca di conoscersi meglio. I due Vipponi sono sempre più vicini e nelle passate ore si sono ritrovati insieme in giardino. Più o meno a sorpresa, la showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai ha iniziato a vedere un lato del ragazzo che le piace molto.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: inizia la conoscenza!

Agli occhi di Miriana Trevisan, Nicola Pisu si presenta come un ragazzo diverso dagli altri, riservato per quanto concerne le questioni di cuore e che non ha intenzione di passare la notte con una donna qualunque ma solo con una persona che gli piace e che vorrebbe nel suo futuro.

A colpire Miriana è soprattutto la franchezza di Nicola e la Trevisan ha tutte le intenzioni di darsi il tempo necessario a comprendere se tra loro potrebbe davvero nascere qualcosa di più di una semplice ma speciale amicizia.

I due si sono così ritrovati molto vicini mentre si scambiavano sguardi coinvolti. La voglia di scoprirsi e conoscersi sempre di più è palpabile. A percepire il forte feeling tra Miriana e Nicola sono tutti gli inquilini della Casa, soprattutto dopo il bacio che tanto ha fatto innervosire Katia, sentendosi presa in giro dalla showgirl. Come procederà la conoscenza?