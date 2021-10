“Per ora non me la sento”, il palo di Miriana Trevisan a Nicola Pisu – VIDEO

Tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu può nascere qualcosa di più? Dopo il bacio della scorsa notte, nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di chiarimenti per i due concorrenti più “attenzionati” del momento.

Dopo le aspre critiche di Katia Ricciarelli che ha definito Miriana addirittura una “gatta morta”, proprio la Trevisan ha voluto chiarire con Nicola che per lei si trattava solamente di un gioco.

La Trevisan afferma di non avere minimamente pensato ad intraprendere una relazione con un uomo così più giovane e, soprattutto, sotto allo sguardo attento e vigile delle telecamere di un reality show.

Dal canto suo Nicola sembra invece pronto a conoscerla meglio sotto anche un altro punto di vista, dimostrando un interesse nei suoi confronti.

Lusingata, Miriana ha continuato a specificare di essere una donna adulta e con un figlio.

Nicola, imperterrito, ha cercato di farle cambiare idea informandola di avere già vissuto una relazione con una donna più grande senza alcun problema.

Miriana Trevisan ha però ribadito di voler dormire nel letto con Jo Squillo, concludendo:

Non te la prendere se non ti abbraccio, non è perché ti rifiuto come persona, anzi, ma io per ora non me la sento.