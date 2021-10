Miriana Trevisan fa ancora fatica a lasciarsi andare del tutto con Nicola Pisu nella Casa del Grande Fratello Vip. L’argomento è stato oggetto di discussione nel corso della puntata di ieri andata in onda su Canale 5 e ad intervenire è stata anche Adriana Volpe, opinionista del programma insieme a Sonia Bruganelli.

Miriana e Nicola come Adriana Volpe e Andrea Denver? Arriva la stoccata di Signorini

Tra Miriana e Nicola c’è stato un piccolo avvicinamento e qualche bacio, eppure l’ex showgirl appare ancora molto frenata. Il motivo, secondo Adriana Volpe, sarebbe anche la differenza di età tra la donna ed il figlio di Patrizia Mirigliani.

Il padrone di casa Alfonso Signorini, a quel punto, ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina alla sua opinionista tirando in ballo un ex Vippone, protagonista della stessa edizione della Volpe, ovvero Andrea Denver.

Come non ricordare la vicinanza tra Adriana e Dever? L’amicizia tra la conduttrice e il modello fu così forte da far ipotizzare l’inizio di qualcosa di più grande, mai di fatto concretizzato. Ecco allora che l’occasione ghiotta per tornare sull’argomento si è presentata proprio ieri sera, quando Signorini ha commentato in tono pungente:

Anche per quello nel tuo Grande Fratello non ti sei lasciata andare tra le braccia di Denver? Per la differenza di età? Ciao…

Adriana ha prontamente replicato ribadendo come tra lei e Denver di fatto non ci sia mai stato nulla. Tra Miriana e Nicola, di contro, le cose sarebbero già passate ad un livello successivo.