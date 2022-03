In queste ore Miriana Trevisan sta seminando il panico al GF Vip con alcune sue dichiarazioni allarmanti e fortunatamente non veritiere. Sono tornate le “sensazioni” di qualche giorni fa, quando dopo l’ospitata di Valeria Graci e le sue parole sulla situazione drammatica che stiamo vivendo aveva messo in allerta l’amica Manila Nazzaro e non solo.

Già allora Miriana Trevisan aveva detto di aver “sentito” che la situazione fosse precipitata. Nei giorni precedenti la produzione aveva messo al corrente i Vipponi della delicata situazione in Ucraina, presa d’assalto dalla Russia, ma in queste ore Miriana ha avanzato un quadro letteralmente catastrofico.

Una serie di segnali avrebbero portato la Vippona a percepire un ulteriore peggioramento e parlando con Sophie si è lasciata andare a delle dichiarazioni sconcertanti. Alla domanda della Codegoni se per caso fossero passati i consueti aerei con i messaggi per qualche concorrente, Miriana ha commentato:

No! O c’è un blocco… sono in allerta, perchè è troppo strano. Lo spazio aereo deve essere… c’è l’aeroporto militare qui. C’è una situazione anche dei mercati, c’è qualcosa sicuramente che non va, noi non lo sappiamo. È una situazione difficile, di cui siamo coinvolti sicuramente. Senti che c’è anche poco traffico. Basta che non ci sia il quarto virus. Speriamo di no. Comunque mi sembra strano, per me non è normale perché siamo in finale, siete in finale… Siamo. Ma già sono 2-3 giorni che c’ho…