Guerra in Ucraina, Miriana ha un sentore: “La situazione è precipitata”

La situazione in Ucraina è drammatica, anche se i ragazzi del Grande Fratello Vip ne sarebbero in parte all’oscuro. Tuttavia, un piccolo nuovo indizio sull’andamento della guerra è arrivato, tra le righe, ieri sera durante l’ospitata di Valeria Graci, amica di Manila Nazzaro.

Guerra in Ucraina,le sensazioni di Miriana

Proprio le parole della nota comica hanno riportato i Vipponi con i piedi per terra, e nel corso della notte hanno fatto delle considerazioni sulla situazione in Ucraina, a partire da Miriana che ha svelato di avere un sentore per nulla positivo.

Parlando proprio con Manila, la Graci aveva detto: “Divertiti, alleggerisci tutto, ti prego, cerca di alleggerire tutto perché là fuori, la vita vera è fuori ed in questo momento è drammatica”.

Queste parole non sono passate in sordina e proprio Manila, commentando la sorpresa di Valeria con Miriana e Delia ha commentato, come riferisce Biccy:

Avete visto cosa mi ha detto Valeria? Sì che devo essere più tranquilla e ricordarmi che sono in un gioco, perché invece fuori la situazione è drammatica. Ha detto parole forti e ho subito capito. Lei si riferisce al fatto che non mi faccio scivolare le cose addosso e mi ha visto così abbattuta. Per questo mi ha dato quel messaggio sul fuori. Raga è un disastro, è stata una pugnalata quel messaggio.

Miriana ha quindi svelato di avere un sentore per nulla positivo sulla guerra in Ucraina:

Quella cosa che fuori è dura mi è preso un colpo. Ragazzi è precipitata lo sento. Sì dobbiamo portare leggerezza e mi sembra che lo facciamo…

#GFVIP da notare il bracciale di Valeria amica di Manila con i colori della bandiera dell’ucraina…finalmente qualcuno va lì per divertire ed emozionare il pubblico,ma senza dimenticare questo momento orrendo.🙏🇮🇹🇺🇦 — Dani_amore=vita (@LoveBrasil5) March 3, 2022