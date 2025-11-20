Milly Carlucci su Maria De Filippi svela un retroscena inatteso

Milly Carlucci torna a parlare di Maria De Filippi: la conduttrice svela un retroscena inatteso

In una recente intervista concessa al settimanale Gente, Milly Carlucci è tornata ad affrontare uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni: il presunto dualismo con Maria De Filippi. Le due conduttrici dominano da sempre il sabato sera sulle rispettive reti, rappresentando i volti più riconoscibili di Rai e Mediaset. Proprio questa alternanza al vertice ha alimentato spesso la convinzione che tra loro esistesse una forma di rivalità.

Durante la chiacchierata, Milly ha però chiarito ancora una volta la situazione, condividendo anche un episodio mai raccontato prima. La presentatrice di Ballando con le Stelle ha infatti rivelato di aver trascorso un pranzo insieme alla collega, spiegando il loro reale rapporto professionale e umano:

“Innanzitutto non esiste una competizione tra noi. Entrambe giochiamo per due squadre diverse, Rai e Mediaset, che si sfidano non solo sugli ascolti ma anche sulla capacità di attrazione pubblicitaria che i nostri programmi hanno per le aziende. Inoltre, nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme. Se io vivessi questo programma come una corsa podistica avrei sbagliato tutto. Tra Maria De Filippi e me c’è il riconoscimento professionale reciproco del grande lavoro che facciamo. E questo porta a una sincera stima”.

Una visione, quella della Carlucci, che mette completamente a tacere le voci di dissapori. Per lei, la competizione si esprime altrove, e riguarda unicamente lo spirito del programma che conduce. Milly lo chiarisce con un esempio sportivo molto diretto:

“Fabio Fognini e Filippo Magnini sono entrambi competitivi e vogliosi di arrivare prima degli altri: hanno grande caparbietà ma anche lealtà. Fognini ama dire che è amico di tutti ma che ci tiene ad arrivare primo. Questo è il bello di ogni competizione e anche di Ballando, che risulta avere radici profonde nei valori sportivi che vengono trasmessi al pubblico”.

Parole che confermano la stima reciproca tra due delle figure più amate della televisione italiana, e che mettono definitivamente in chiaro come non ci sia alcun antagonismo personale, ma solo professionalità e rispetto.