Selvaggia stronca d’Urso e svela la sua verità: “Il suo vero cachet”

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso sono diventate protagoniste del confronto più discusso di questa edizione di Ballando con le Stelle. Dopo settimane di tensione e allusioni, la giudice del programma ha deciso di esporsi in maniera diretta nella sua newsletter “Vale tutto”, raccontando cosa succerebbe realmente dietro le quinte e accusando la conduttrice di atteggiamenti vittimistici e di godere di privilegi esclusivi.

Secondo quanto scritto da Selvaggia, Barbara D’Urso avrebbe lamentato difficoltà nel gestire l’esperienza televisiva, ma la giornalista non ha risparmiato critiche: “Se trovava umiliante mettersi le scarpe da ballo e farsi giudicare poteva serenamente starsene a casa (…) non l’ha costretta Milly”.

La Lucarelli fa riferimento a una storia Instagram condivisa dalla conduttrice, in cui si parlava del suo stress nell’affrontare giudizi e puntate: “Si sente demolita psicologicamente per due palette”.

Lucarelli stronca d’Urso, “privilegio assoluto”

Nonostante il grande risultato ottenuto nell’ultima puntata, con la testa della classifica e il tesoretto di +50 punti insieme a Pasquale La Rocca, per la D’Urso potrebbe arrivare un sabato complicato. Selvaggia ha infatti parlato di una posizione privilegiata che, a suo dire, nessun concorrente di Ballando avrebbe mai avuto: “Oltre ad avere la media voti più alta di Ballando, oltre ad aver ricevuto critiche e complimenti come tutti, è lì in una condizione di privilegio assoluto”.

La giudice ha rivelato dettagli precisi: “Ha tutta una serie di altri privilegi chiesti e ottenuti dalla produzione e che nessuno ha mai avuto a Ballando, neppure Wanda Nara. Dal trucco e parrucco personali (e non interno Rai), a un camerino in un’altra area rispetto agli altri, a una mega-casa e così via”.

“Pagata centinaia di migliaia di euro”

Selvaggia è tornata anche sul compenso della conduttrice, sottolineando che la cifra percepita la renderebbe poco credibile come vittima di pressioni o disagi: “È pagata centinaia di migliaia di euro, dunque sarei prudente nel buttarmi sul vittimismo (…) Credo che sarebbe pieno di volontari disposti a farsi dire da Mariotto ‘che noia’ per mezzo milione di euro o quello che è”.

La Lucarelli ha poi lanciato un’ulteriore stoccata legata all’uscita della D’Urso da Mediaset, attribuendola al fatto che il suo modo di fare televisione appartenga a un’epoca ormai superata: “Io fossi al posto suo inizierei a pensare che da Mediaset è stata mandata via perché non voleva capire che una certa tv stava morendo e ha voluto tenerla in vita artificialmente (…) non è mai stata un povera disoccupata, ma una milionaria che è stata ferma un anno e mezzo”.

Le parole della giudice hanno acceso definitivamente lo scontro e ora il pubblico si chiede come reagirà Barbara D’Urso nella prossima puntata.