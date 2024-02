Le migliori app da scaricare a febbraio: sarà possibile votare i cantanti a Sanremo con lo smartphone

Mancano circa due settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus. Il direttore artistico e conduttore, con la sua produzione, sta completando gli ultimi tasselli per dare il via alla kermesse musicale. Un evento che ospiterà ben 30 Big in gara che sapranno stupire ed emozionare il pubblico in sala e in ascolto. Il conduttore di origini siciliane è alla sua quinta edizione, record di conduzioni che condivide con gli inimitabili Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Amadeus ha dato un nuovo slancio al Festival che negli scorsi anni ha raggiunto picchi d’ascolto mai visti prima, anche tra le fasce d’età più giovani.

A tal proposito, la 74° edizione della kermesse musicale si attrezza per andare incontro alle esigenze dei suoi telespettatori, mettendo a loro disposizione un’app con la quale sarà possibile dare i voti ai cantanti e guardare in tempo reale le classifiche stilate dagli utenti. Un’azione mirata a conquistare una fascia ancor più ampia di pubblico giovane poiché è quello che utilizza più attivamente lo smartphone.

I cantanti in gara

I cantanti in gara sono in totale 30, divisi tra 27 Big e tre Nuove Proposte, un bel mix tra vecchie glorie e debutti assoluti. Tra gli artisti della settantaquattresima edizione, anche alcuni vincitori degli anni scorsi, come Francesco Renga, che nel 2005 si aggiudicò il primo posto con Angelo e che nel 2024 canterà in coppia con Nek, Diodato, che si è aggiudicato la settantesima edizione con Fai Rumore, e il trio di tenori de Il Volo, primo nel 2015 con Grande Amore. Hanno vinto anche i Ricchi e Poveri: era il 1985 e l’Italia cantava Se M’innamoro. Ci sono anche nomi al debutto assoluto, come Angelina Mango e Alessandra Amoroso. Un cast assortito, in cui diverse generazioni potranno rispecchiarsi.

I favoriti

L’interesse per il Festival di Sanremo cresce di giorno in giorno e con l’avvicinarsi del grande giorno in cui inizierà la sfida canora (6 febbraio) si continuano a rincorrere le voci su quali cantanti siano i favoriti ai nastri di partenza. La favoritissima è Annalisa che negli ultimi anni ha inanellato un’incredibile serie di successi e, secondo i giudizi dei critici che hanno ascoltato in anteprima i pezzi, anche ‘Bellissima’ avrà ottimi consensi dal pubblico.

Dunque, la quasi totalità dei bookmakers la offrono come prima scelta per la vittoria finale. Al secondo posto c’è Alessandra Amoroso, come Annalisa, anche lei è uscita dalla scuderia di Amici e, grazie ai suoi numerosi fan, potrebbe tentare di vincere all’esordio assoluto. A chiudere il podio c’è un’altra donna: Angelina Mango. La giovane cantante è salita in vetta alle classifiche musicali grazie all’album ‘Voglia di vivere’ che ha al suo interno alcuni tormentoni che hanno caratterizzato la scena pop italiana dell’ultimo anno. Il primo uomo nella classifica dei favoriti per il successo finale è Geolier. Il rapper napoletano è anche lui all’esordio assoluto, ma sembra pronto ad entrare nei cuori di tutti gli italiani.

A giocarsi i posti immediatamente successivi al podio allargato troviamo altri artisti molto amati, tra cui anche diversi ex vincitori del Festival come Mahmood che dovrà lottare per emergere tra gruppi del calibro dei Negramaro e dei The Kolors. A non convincere per nulla bookmakers e stampa troviamo invece La Sad, Maninni e Il Tre. I Ricchi e Poveri, gruppo che ha segnato un’epoca, sono invece dati all’ultimo posto.