“Mi fa impazzire”, Delia ha perso la testa per Antonio? Il tiktoker ha capito il gioco e non ci casca

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip degna d’essere chiamata tale. Dentro la Casa da pochissime settimane ha letteralmente creato il panico. Tra le sue “prede” compare Barù ma soprattutto Antonio Medugno, il giovane tiktoker che le avrebbe fatto perdere la testa.

Delia Duran ha perso la testa per Antonio? “Mi fa impazzire!”

Dopo avergli confidato di avere voglia di farlo in tre insieme ad Alex Belli, Delia ha continuato a flirtare con Antonio che non appare del tutto convinto dalle “mosse” della modella.

Secondo Medugno l’atteggiamento di Delia sarebbe frutto di un “piano” creato ad hoc solamente per fare ingelosire Alex Belli in vista del suo prossimo ingresso in Casa direttamente stasera.

Proprio per questo motivo, nonostante Delia non gli sia di certo indifferente, Antonio ha capito il suo gioco e sembra non cascarci.

Delia, parlando di Medugno ha fatto delle altre confessioni:

L’odore della sua pelle mi piace tantissimo!

La Duran ha svelato di provare una fortissima attrazione (“mi fa impazzire”) e che, se non ci fossero state le telecamere, lo avrebbe baciato da un pezzo.

Naturalmente gli amici di Twitter non credono minimamente al suo interesse e pensano sia la nuova “sceneggiata” in attesa dell’ingresso di Alex questa sera.

Comunque Alfonso scusa ma se a Delia piace l’odore della pelle di Antonio e vuole baciare Antonio… per quale stracazzo di motivo metti in mezzo Barù 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #jerú pic.twitter.com/RPUl9D5r1T — Caffellatte e cioccolata 👑👑 (@Pippi74723463) February 14, 2022