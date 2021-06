Melaverde, puntata 20 giugno: servizi di oggi e info streaming

Melaverde rinnova oggi 20 giugno il suo appuntamento poco prima di mezzogiorno su Canale 5 con una nuova ricca puntata all’insegna delle bellezze della nostra Italia. Dove ci condurranno i due padroni di casa, Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding? A seguire scopriamo subito le anticipazioni della puntata di oggi con le informazioni sulla visione in streaming e replica.

Melaverde, puntata oggi 20 giugno 2021

Il Veneto ha una grandissima tradizione gelatiera. Nel secolo scorso, artigiani del gelato veneti partirono per l’Europa a cercare fortuna. E la trovarono. Solo in Germania aprirono più di 5000 gelaterie italiane. A Chioggia c’è un’importante azienda che realizza molte tipologie di gelato, utilizzando come base solo latte di montagna, ricotta o mascarpone. Le tecnologie più moderne oggi permettono all’industria del gelato italiana di essere tra le più avanzate al mondo per numeri e per qualità.

Quello di Melaverde sarà un viaggio goloso ed estremamente interessante per scoprire tutti i segreti dei processi produttivi che garantiscono qualità, salubrità e gusti eccellenti ai gelati confezionati.

I servizi di oggi

Questa settimana Melaverde raggiungerà la campagna Emiliana precisamente a Brescello dove da qualche giorno è iniziata la raccolta dei meloni. Scopriremo infatti che l’intera zona, grazie al suo terreno fertile e alle sue caratteristiche climatiche, permette di avere meloni e angurie di grande eccellenza e questo lo sa bene Ettore che con la sua famiglia si occupa di questo da generazioni. Inizieremo conoscendo la sua storia per poi scoprire ogni segreto sulla coltivazione e raccolta di meloni e angurie che, dopo una prima selezione nei campi, entrano in uno stabilimento dove addette esperte controllano ogni frutto, poi posizionato nelle classiche ceste per la consegna in tutta Italia e Europa. Non mancheremo di dare consigli e curiosità anche in cucina dove il melone riserva moltissime sorprese.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 20 giugno 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook