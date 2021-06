Questa domenica 13 giugno 2021, dove ci porterà la nuova puntata di Melaverde? Scopriamo subito il nuovo viaggio in compagnia dei due padroni di casa itineranti, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Il programma come sempre andrà in onda con le nuove puntate inedite su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. A seguire le informazioni sulle anticipazioni, la replica e lo streaming di Melaverde.

Melaverde, puntata oggi 13 giugno 2021

Il legno, insieme alla pietra, è stato il primo materiale che l’uomo ha imparato a utilizzare. Grazie alla tecnologia ed i computer, oggi con il legno si possono realizzare progetti molto complessi e assolutamente perfetti. Questo sarà l’argomento della puntata di Melaverde di questa domenica 13 giugno. Un racconto che attraverserà la storia di una famiglia ligure che da tre generazioni lavora questo straordinario prodotto della natura, valorizzando al 100% in modo sostenibile e senza sprechi. Scopriremo anche un territorio poco conosciuto, l’entroterra savonese, un luogo importante dal punto di vista ambientale ma anche un luogo ricco di tradizioni gastronomiche e storie da raccontare.

I servizi di oggi

Raggiungeremo poi la Langa Monregalese, in provincia di Cuneo per raccontare la storia di un’antica razza ovina autoctona che grazie alla sua lana, al suo latte e alle sue carni è stata un’importante fonte di sopravvivenza per le famiglie dell’alta langa, ma che tempi più recenti ha purtroppo rischiato di scomparire. Il suo recupero è stato possibile grazie a famiglie che hanno scelto di presidiare il territorio creando prodotti caseari che hanno dato nuovo valore al suo prezioso latte. Una di queste è la famiglia di Valentina la cui storia unisce una razza autoctona in via di recupero e la passione per la loro terra che racconteremo seguendo tutte le attività che Valentina svolge con la sua famiglia nella loro azienda agricola.

