La trasmissione della domenica mattina di Canale 5, Melaverde, torna anche oggi 6 giugno con una nuova straordinaria puntata ricca di servizi. L’appuntamento è fissato poco prima di mezzogiorno e vedrà alla conduzione itinerante Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Ecco di seguito quali sono le anticipazioni sulla puntata odierna e le informazioni per non perdere neppure un istante, in streaming ed in replica.

Melaverde, puntata oggi 6 giugno 2021

Melaverde ci porterà oggi alla scoperta dell’entroterra di Cattolica terra ricchissima di ambienti naturali bellissimi e Parchi naturali. Si partirà attraversando oasi naturale della Val Conca, un posto bellissimo per andare in bici, a cavallo, e per fare birdwatching: qui vivono specie di uccelli anche molto rare. L’Oasi faunistica comprende il torrente Conca tra Morciano di Romagna e la foce, per una estensione di 702 ettari.

Il Conca è un corso d’acqua che nasce a oltre 1200 metri di altitudine dal monte Carpegna in territorio marchigiano. Qui la natura in parte selvatica convive armoniosamente con l’agricoltura, cominciano le coltivazioni tipiche della collina, restano i grandi panorami che oltre a spaziare sui monti dominano anche tutta la costa. Il viaggio proseguirà all’interno di vigneti storici per conoscere una famiglia che ha deciso di valorizzarli producendo vini di grande qualità come il “Pagadebit”.

In questa nuova puntata Melaverde ci racconterà il mondo della pesca e la tradizione marinara di Cattolica, uno dei porti della Romagna. Si parlerà del pesce che popola questo mare, di come si pesca, dell’asta che viene fatta ogni mattina col pesce appena pescato. Si andrà poi a vedere un allevamento di mitili, e si parlerà di una vongola particolare che si pesca proprio nel mare di Cattolica. Sarà poi il momento di conoscere antiche arti marinare come ad esempio andremo a vedere come i pescatori lavorano e sistemano a mano le reti. Non mancheranno come sempre i sapori tipici del territorio, come una piadina davvero particolare che viene accompagnata con i “sardoncini”, pesce azzurro di questo mare. Incontreremo anche gli squali presenti all’interno dell’acquario di Cattolica.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 6 giugno 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

