Jessica Selassiè sta affilando le unghie per la puntata di venerdì sera. Qualora Katia Ricciarelli non dovesse essere ripresa con un provvedimento come si deve durante la puntata del Grande Fratello Vip, lei abbandonerà la puntata ritirandosi nella sua camera.

Jessica Selassiè: “Se fanno passare la frase razzista di Katia me ne vado!”

Se la cosa di Katia viene presa alla leggera io me ne vado in camera e finisco la puntata lì. Se uscirò dalla Casa del GF Vip? No, mica me ne devo andare io? La gente come lei deve andarsene!

Jessica ieri aveva “minacciato” di lasciare la diretta ma non il programma:

Se venerdì lasciano passare la frase razzista di Katia detta a Lulù, io mi alzo in piedi e me ne vado, ti giuro. Chi si alza con me?

Jessica: “se la cosa di Katia viene presa alla leggera io me ne vado in camera e finisco la puntata lì”

Sophie: “ah pensavo che uscissi dalla casa”

Jessica: "E mica me ne devo andà io? La gente come lei deve andarsene"

Anche Miriana Trevisan si è unita alla “guerra” della Casa:

Dovevamo ribellarci prima. Abbiamo capito che dobbiamo andare avanti con la giustizia. Però ragazzi ero sola io prima a farlo, questo dovete ammetterlo. L’ho iniziata io questa rivoluzione. Anche Clarissa e Francesca. Però, l’ho iniziata io. Sono io che ho avuto il coraggio e ieri lo sapete cosa è successo e chi stavo difendendo senza se e senza ma, perché anche basta. Adesso, però, ho un problema serissimo io. Se veramente è stata detta questa frase a Lulù…il saluto a Katia non glielo leverò mai, ma fine. Io ora voglio solo aspettare la frase, perché se anche questa la fanno passare…

Jessica : se venerdì lasciano passare la frase razzista di Katia detta a lulu , io mi alzo in piedi e me ne vado

Il video con la frase razzista di Katia

Katia a Lulù: “Vai a scuola… al tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla”

Katia Ricciarelli in questo Grande Fratello Vip ci ha portato: razzismo, omofobia, misoginia, abilismo, body shaming, nonnismo e quasi tutte le forme di discriminazione e nessuno dice nulla.