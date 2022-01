Cesare Bocci “cancellato” per il Grande Fratello Vip: ecco la sua reazione

Questo venerdì 7 gennaio 2022 non andrà in onda Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale condotto da Cesare Bocci, ma ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La reazione dell’attore su Instagram è stata particolarmente amara.

“A voi l’ardua sentenza” ha commentato Cesare Bocci sul suo profilo di Instagram, condividendo l’immagine della news che parla della cancellazione del suo programma: Viaggio nella Grande Bellezza.

“Cosa ci fai ancora a Mediaset?” ha domandato qualcuno tra i commenti. Particolarmente infastidita la risposta dell’attore: “Esatto!”.

Al posto del programma di Bocci andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Tra coloro che hanno espresso solidarietà a Cesare Bocci anche l’attore Alessio Vassallo: “Purtroppo quella rete dovrebbe fare solo determinate cose. E basta. Scandaloso”.

E quando qualcuno ha accusato l’attore di sputare nel piatto dove mangia, la sua risposta è stata particolarmente eloquente:

Non ho mangiato per anni. E se ho mangiato credimi il cibo è stato sempre meritato per il lavoro che porto. Dispiace che una rete che prova con serie e programmi culturali a fare una lenta rivoluzione…poi faccia marcia indietro e porti avanti una trasmissione come il GF che è molto lontana dalle mie preferenze. Va bene così?