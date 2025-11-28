Marracash racconta la fine della storia con Elodie: la verità

Marracash racconta la fine della storia con Elodie: “Devastante vederla con un altro, pensavo volesse farmi male”

Nel suo libro Qualcosa in cui credere, Marracash apre uno dei capitoli più delicati della sua vita privata: la relazione con Elodie e il lento sgretolarsi del loro rapporto. Il rapper ricostruisce i mesi che hanno portato alla separazione e ciò che ha provato quando ha visto le immagini dell’ex compagna insieme a un altro uomo.

Il loro addio risale al 2021, anno in cui Marracash pubblicò l’album Noi, loro, gli altri, progetto a cui Elodie partecipò anche sul piano visivo comparendo in copertina. Ma già da tempo qualcosa tra loro si era incrinato. L’artista spiega che i primi segnali sono arrivati «all’inizio della lavorazione» del disco, periodo in cui viveva un blocco creativo che ha finito per influire anche sulla relazione: «Avevo già due brani pronti, ma all’improvviso scatta la crisi e io metto in dubbio tutto, anche la relazione con lei». A percepire il rischio fu il produttore Marz, che lo avvertì: «Sei un pazzo, ti stai accoltellando: dobbiamo fare il disco».

Per un periodo hanno provato a salvare ciò che restava della loro storia. Come racconta Marracash, si incontravano mentre lui continuava a lavorare all’album: «Per parlare, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. Il giorno in cui scattiamo la copertina, decidiamo di lasciarci».

Il rapper ricorda con affetto gli ultimi tentativi della cantante: «Elodie era super carina: ci ha provato, si è impegnata». Le cose però sono cambiate dopo la decisione di separarsi, soprattutto quando sui media sono apparse le prime foto che ritraevano la cantante in compagnia di un altro uomo. La rottura non era ancora stata resa pubblica, e per Marracash quello è stato un colpo duro: «Escono delle foto di lei che frequenta un’altra persona. Ma pubblicamente non si sapeva ancora che ci eravamo lasciati, c’erano solo dei gossip. Per me quella situazione a quel punto diventa devastante».

Da lì uno scontro inevitabile, nato dalla frustrazione e dal timore che l’immagine del suo progetto potesse essere compromessa: «Poi fai quello che vuoi e con chi vuoi, ma così mi distruggi. Oltre alla ferita umana, non volevo che il mio lavoro fosse inficiato da tutto quello che stava accadendo. Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro».

Una volta superato il momento più teso, la situazione si è lentamente ricomposta. Marracash ammette che all’inizio fu tormentato dalla «paranoia machista del ‘passo per cornuto’», ma con il tempo tutto è rientrato. Dopo l’uscita dell’intervista in cui spiegava perché Elodie fosse comunque rimasta sulla copertina dell’album, la cantante gli ha scritto: «Si è scusata dal profondo per quello che era successo. Mi dice che quelle foto con un altro erano state il suo modo di pancia di reagire».

Oggi i due sono riusciti a lasciarsi alle spalle le incomprensioni e mantenere un rapporto sereno. Elodie, intanto, ha ritrovato l’amore accanto ad Andrea Iannone.