Mariana Rodriguez nei giorni scorsi era intervenuta sul gossip dell’estate che coinvolgeva anche Stefano De Martino per parlare di una semplice amicizia tra di loro, dopo la paparazzata insieme in barca. Tuttavia, pare proprio che quello che le pagine di cronaca rosa avevano additato come un fugace flirt sia stato già archiviato. Un nuovo amore sarebbe all’orizzonte per la bella venezuelana nonché ex di Simone Susinna.

Mariana Rodriguez, dopo Stefano De Martino relazione con Cristiano Iovino?

La showgirl Mariana Rodriguez, dunque, avrebbe definito la frequentazione con Stefano De Martino solo come “una bella amicizia”. Adesso però, Giornalettismo parla già di un nuovo compagno e rivela anche il suo nome: Cristiano Iovino.

Il nome del bel giovane è già noto alle cronache rosa dal momento che sarebbe l’ex di Zoe Cristoforo, Sabrina Ghio e pare di Giulia De Lellis. In merito alla presunto flirt con Mariana Rodriguez, scrive il portale:

I due stanno trascorrendo le vacanze in Puglia.

E Stefano De Martino? A quanto pare il bravo ballerino e conduttore è assolutamente single. Ma Giornalettismo ne ha anche per lui:

Si dedica al figlio e il suo telefono non smette di squillare. Dall’altra parte, però, non è Belen Rodriguez ma una bellissima ragazza napoletana.

Visualizza questo post su Instagram Sciamanìnne Un post condiviso da @ cristiano1011 in data: 9 Giu 2020 alle ore 10:27 PDT