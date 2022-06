Dopo l’abbandono di Marco Cucolo e lo “stop” di Edoardo Tavassi, ancora problemi per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Questa volta a finire in infermeria è Marialaura De Vitis.

Marialaura De Vitis lascia l’Isola per accertamenti medici

“Mi ha detto il dottore che devo andare a fare un accertamento. Ragazzi torno tra un po’… non so quando. Fate i bravi senza di me, torno presto”, queste le parole di Marialaura mentre lasciava l’Isola per alcuni controlli medici.

La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show ha salutato calorosamente i suoi compagni d’avventura ed ha preparato il sacco per la sua momentanea assenza.

L’abbandono di Marco Cucolo: parla Carmen Di Pietro

Mi dispiace moltissimo per Marco Cucolo. Il comunicato mi ha lasciata triste, ma la salute viene prima, poi il mangiare e poi il gioco. Tanto appena esco lo chiamo e ci abbracceremo ancora. Adesso dopo questa notizia spero che ne arrivi una più bella. Magari un po’ di cibo, anche un’insalata ci potrebbe andare bene dai. Marco aveva problemi allo stomaco e al fegato, quindi ha fatto bene ad andare via. Ripeto che prima bisogna pensare a queste cose e poi al resto. Ora gli mando un grosso bacione e gli dico di rimettersi.