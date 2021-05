Al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha rappresentato una delle concorrenti più amate dell’edizione. In una lunga intervista al portale Twikie.it, la conduttrice si è raccontata ripercorrendo le tappe della sua straordinaria carriera fino alla sua ultima esperienza televisiva proprio nella Casa del GF Vip.

Cosa ha lasciato in Maria Teresa Ruta l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini? E’ stata lei stessa, con la consueta ironia, a replicare:

Mi ha lasciato un bagaglio di followers! (ride, ndr). Sono partita con circa 20mila followers e ora ne ho centinaia di migliaia con un target giovanissimo, quello a cui non sarei mai arrivata se non avessi fatto il Grande Fratello. Nella casa, la gente ha scoperto una nuova Maria Teresa: io ho allacciato tutti rapporti singoli, non ho fatto gioco di squadra o di coppia… in realtà non ho fatto proprio gioco!( ride, ndr)

Dalle sue parole trapela una sorta di frecciatina ad una ex gieffina alla quale è stata molto legata fino ad un certo punto della loro avventura nella Casa, quando le loro strade si sono poi divise irrimediabilmente. Eppure, pur essendo stata una concorrente eccellente, cosa le avrebbe impedito di arrivare fino alla fine?

Oh… ma tante cose! Innanzitutto, a un certo punto, io non ho compreso le dinamiche del gioco o forse non mi è interessato farlo, che senso aveva? Tommaso Zorzi era il vincitore naturale del Grande Fratello e io l’ho capito subito, ho fatto televisione per 40 anni e nella casa mi rendevo conto che, da telespettatore, mi sarei affezionata a una persona con una personalità spiccata come era la sua. Non mi sono proprio candidata alla vittoria del GF, vincere Pechino Express era già stato appagante per me. Ad ogni modo, ho vissuto comunque una bellissima esperienza, soprattutto perché l’ho fatta con mia figlia Guenda. E poi ho creato molte amicizie, nella casa.