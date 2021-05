Ex di Temptation Island dice no al GF Vip: “Signorini mi voleva nella Casa, non credo di essere adatto ai reality”

Un discusso ex di Temptation Island sarebbe potuto diventare un concorrente della spiatissima Casa del GF Vip (non è chiaro se della passata o della prossima edizione), ma ha detto di no. A parlare svelando questo retroscena è stato l’attore Pietro Delle Piane, in una intervista a SuperGuidaTV dopo il caos avvenuto a Live Non è la d’Urso.

Pietro Delle Piane ha svelato di aver deciso dopo numerosi alti e bassi di dare un’altra possibilità ad Antonella Elia, la donna con la quale partecipò proprio a Temptation Island prima della partecipazione al GF Vip della showgirl.

Tra quella esperienza e l’attuale situazione sono accaduto numerose cose non solo interne alla coppia ma anche sul piano professionale. Antonella nel frattempo ha ricoperto il ruolo di opinionista del GF Vip e Pietro, di recente, ha scatenato un vero e proprio putiferio per via di alcune dichiarazioni rese a Live Non è la d’Urso proprio su Temptation, che gli sono costati una querela da parte di Fascino.

Ora torna a rompere il silenzio, ed oltre a scusarsi e a ringraziare sia Barbara d’Urso che Maria De Filippi, ha anche svelato di aver detto di no al Grande Fratello Vip: