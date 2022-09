Meno cinque giorni all’esordio della settima edizione del GF Vip, e l’attesa è ai massimi livelli. Ci sarà anche Manuela Arcuri tra i concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini? A quanto pare il padrone di casa avrebbe rivolto, ancora una volta, la proposta alla nota attrice ma quale sarà stata la sua replica?

Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip? L’attrice fa chiarezza

Anche quest’anno non vedremo Manuela Arcuri nella spiatissima Casa del GF Vip. A dichiararlo è stata la stessa attrice intervistata in questi giorni dal portale SuperGuidaTv.

Nei mesi scorsi era trapelato anche il nome dell’attrice tra i possibili concorrenti pronti a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Interpellata sull’argomento però, Manuela Arcuri ha categoricamente smentito ed anzi ha aggiunto anche un retroscena:

Quest’anno non parteciperò. Ogni anno Alfonso Signorini me lo propone perché a lui farebbe tanto piacere che entrassi nella casa. Come esperienza mi piacerebbe ma ancora non è arrivato il momento giusto.

Parole, quelle della Arcuri, che non rappresentano affatto una porta chiusa ma che lascerebbero piuttosto ben sperare per le prossime edizioni.

I possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Secondo quanto svelato da Amedeo Venza, esperto di gossip, i concorrenti del prossimo GF Vip avrebbero già iniziato la quarantena in vista del loro imminente ingresso. Ma di chi si tratta?

Ecco la lista aggiornata con i presunti nomi:

Carolina Marconi

Wilma Goich

Patrizia Rossetti

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Pamela Prati

Sofia Giaele De Dona

Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon

Sara Manfuso

Gegia

Cristina Quaranta

A loro dovrebbero aggiungersi anche questi altri nomi maschili: