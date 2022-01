Manuel e Lulù vanno a convivere dopo il Grande Fratello Vip – VIDEO

Lulù e Manuel dopo il Grande Fratello Vip andranno a convivere. Il nuotatore a breve lascerà la Casa e così, parlando anche con Nathaly Caldonazzo ha spoilerato questa romantica decisione.

“Lasceresti qui Lulù da sola?”, ha domandato Nathaly in vista dell’uscita di Bortuzzo. Il nuotatore, però, non si è lasciato scalfire ed ha espresso la sua stima nei confronti della sua fidanzata:

Nathaly, a questo punto, rivolgendosi a Lulù ha affermato: “Non resisteresti un giorno!”, “Sì invece”, ha continuato Manuel.

Lulù, con gli occhioni sgranati ha risposto che sarà difficile.

Prontamente Manuel l’ha tranquillizzata:

Come va? Malissimo. Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco.