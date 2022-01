Manuel Bortuzzo ha concluso ieri sera la sua avventura al Grande Fratello Vip. Dopo averlo annunciato circa un mese fa ai suoi inquilini, Manuel ha preso la sua decisione definitiva tornando alla sua vita reale. Una necessità, più che un vero e proprio volere, dettata dalla voglia di rimettersi nuovamente in forma.

Dopo il suo ritorno alla vita reale, con i primi emozionanti incontri e gli abbracci della famiglia e dell’amico Aldo Montano, Manuel Bortuzzo si è riappropriato anche del suo profilo Instagram:

Queste le sue prime parole attraverso le Instagram Stories, postate a notte fonda dopo la lunga ed emozionante puntata del GF Vip.

Il primo pensiero, però, è andato subito alla sua Lulù con un “Ti amo” che sa di attesa ma anche di nostalgia. La stessa provata in queste ore dagli utenti social.

Dai primi giorni ad oggi. Per Manu non contava essere felice nella sua vita ma sereno, oggi grazie a Lulù è entrambe le cose. Lulù non si è mai vista bella, Manu l’ha fatta sentire esattamente così, unica e bellissima. Questo è l’amore.❤️ #gfvip #luluemanuel pic.twitter.com/8yIFVX6zua

Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto… nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia.