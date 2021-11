Man Lo, la compagna del padre di Sophie Codegoni, è intervenuta ieri insieme all’uomo in occasione della nuova puntata del GF Vip Party. Dopo aver svelato come è nata la loro relazione, poco dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, l’ex gieffina ha svelato alcuni retroscena sulla sua edizione.

Oggi ormai è una donna ma Man Lo continua a sfoggiare il suo carattere vulcanico che abbiamo conosciuto nel 2006, quando prese parte al reality nella medesima edizione che celebrò l’esordio televisivo di Francesca Cipriani:

dopo aver rivisto un filmato con i momenti salienti della sua partecipazione al GF, Man Lo ha commento:

E’ ormai passata una generazione! Sono rimasta legata con Francesca Cipriani, pensa che con lei eravamo legate tantissimo… io le dicevo sempre di non truccarsi perché senza trucco è la ragazza più semplice e bella in assoluto. Lei senza trucco è bellissima! Se ci penso che sono ormai passati 14 anni, la sua simpatia non è mai cambiata!