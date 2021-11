Nella puntata di ieri del GF Vip Party condotta da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, i primi ospiti sono stati il padre di Sophie, Stefano Codegoni e la sua compagna, Man Lo. La donna è un volto noto agli amanti dei reality poiché nel 2006 prese parte al Grande Fratello, nella medesima edizione in cui esordì Francesca Cipriani.

Stefano Codegoni e Man Lo hanno raccontato l’inizio della loro storia d’amore intrattenendo le due giovani conduttrici e gli spettatori del GF Vip Party. Il primo a prendere la parola è stato proprio il padre di Sophie che ha svelato:

Ci siamo conosciuti dopo il suo Grande Fratello, nel 2008. Lei abitava sopra al locale che gestisco e la vedevo sempre tornare di sera ma non sapevo chi fosse perché lavorando di notte non avevo mai visto il GF. Una sera dopo 3-4 Vodka tonic l’ho bloccata mentre saliva in casa e le ho detto che voleva venire a bere qualcosa da me perché non era mai entrata nel mio locale.