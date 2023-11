Teo Mammucari esagera ancora a Ballando con le Stelle. Dopo l’attacco della passata settimana ad Antonio Caprarica, questa volta se la prende con Selvaggia Lucarelli, lasciandola letteralmente senza parole. Dopo la sua esibizione, infatti, non le ha lasciato neppure il tempo di esprimersi, dando luogo ad un attacco immotivato e prevenuto. Un’esagerazione tale che ha portato, alla fine, alle sue scuse pubbliche, dopo essersi reso conto di aver commesso un passo falso.

Mammucari, attacco esagerato a Selvaggia Lucarelli: scusa e commento

Tutto è iniziato dopo appena una manciata di parole da parte di Selvaggia Lucarelli, dopo l’esibizione di Teo Mammucari: “Devo dire che stasera mi fai quasi tenerezza”. E apriti cielo. Teo ha perso le staffe tuonando:

A me fai tenerezza te, ti devo dire la verità. Sembri un albero di Natale e io ti faccio tenerezza? Ma falla finita, dai. Senti come è partita: ‘mi fai tenerezza’. Uno viene qua, si impegna a ballare, che gli faccio tenerezza non l’accetto. Devi essere seria su, parla del ballo. Tenerezza la può fare un tuo amico, non io. (…) Sono qua, mi sono messo in gioco, e devi essere orgogliosa perché è una cosa che tu non farai mai.

A quel punto, dopo il rimprovero di Matano che ha invitato Teo a far parlare la giurata, Selvaggia ha commentato:

Ma scusa Milly… ma io posso parlare, posso iniziare un discorso e essere immediatamente… Ho detto: ‘Mi fai tenerezza’. Tre parole… e non riuscire più a dire niente perché vengo immediatamente investita…

Ma le sue parole hanno fatto arrabbiare ancora di più Mammucari che ha proseguito:

No, dopo parlo io allora… perché ti racconto di quando investi tu. (…) Perché lei ha investito me, a Domenica In, quando la Venier ha detto: ‘Leo sta esplodendo’. E lei ha detto: ‘Magari esplode’. Racconta queste cose. Siccome hai queste iniziative nei miei confronti devi stare al tuo posto e parlare con educazione perché io, se dicessi a una donna di voi, ‘magari esplodi’ partono le denunce, partono le offese. Io ti ho sempre rispettato.

Alla fine, Selvaggia ha preferito tacere e non aggiungere altro, dopo aver compreso la mancanza di leggerezza da parte del concorrente (un comico, ndr). Alla richiesta della Lucarelli di non essere più interrotta, Mammucari è intervenuto ancora esagerando:

No, io faccio quello che me pare. Non sei mia sorella. (…) Se vuole parlare parla, se fa il monologo non s’accetta…

Rendendosi conto di essere nel torto, il concorrente ha quindi preferito scusarsi:

Mi scuso pubblicamente con Selvaggia, riconosco che ho sbagliato. Scusa, va bene? Lo faccio di cuore, veramente. Sto parlando seriamente. Stasera sono andato oltre io, ho avuto dei pregiudizi nei tuoi confronti e mi scuso. Scusami ancora.

Dopo la puntata Selvaggia Lucarelli, dalla sua stanza d’hotel, ha voluto brevemente commentare l’accaduto (video in apertura):